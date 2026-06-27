ЧМ-2026: Германия уступила Эквадору, США проиграли Турции, но идут дальше
Группа E
Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 0:2
Сборная Кот-д’Ивуара уверенно переиграла Кюрасао на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
Николя Пепе из испанского «Вильярреала» оформил дубль: первый мяч он забил на 7-й минуте с передачи Яна Доманда, а второй — на 64-й минуте после паса опорного полузащитника «Ноттингем Форест» Ибраима Сангаре. Ивуарийцы доминировали как в обороне, так и в атаке.
Набрав 6 очков, Кот-д’Ивуар вышел в плей-офф со второго места. Кюрасао с 1 очком завершил свое первое, историческое выступление.
Эквадор — Германия — 2:1
Сборная Эквадора вырвала победу у Германии в матче на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).
Счет на 2-й минуте открыл игрок «Галатасарая» Лерой Зане (ассистент — Флориан Вирц), выведя немцев вперед. На 11-й минуте Нилсон Ангуло («Сандерленд») с паса Педро Вите сравнял счет. Позже гол эквадорца Хоэля Ордонеса был отменен после просмотра VAR. Победную точку на 77-й минуте поставил Гонсало Плата с передачи Кевина Родригеса.
Этот камбэк не вывел Эквадор в плей-офф напрямую, но улучшил его положение среди третьих мест.
Итоговое положение в группе E:
- Германия — 6 очков (10-4)
- Кот-д’Ивуар — 6 очков (4-2)
- Эквадор — 4 очка (2-2)
- Кюрасао — 1 очко (1-9)
Группа F
Япония — Швеция — 1:1
Встреча в Арлингтоне (Техас, США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» завершилась вничью.
На 56-й минуте счет открыл игрок шотландского «Селтика» Дайдзен Маэда (пас Рису Доана). На 62-й минуте представитель «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Эланга (с паса Дьёкереша) восстановил равновесие и в итоге был признан лучшим игроком матча.
Встреча прошла в равной борьбе, при этом вратарь японцев Дзион Сузуки («Парма», Италия) отразил 4 опасных удара (шведы нанесли всего 3 удара в створ, один из которых стал голом).
Япония с 5 очками гарантировала себе плей-офф, а Швеция сохраняет шансы выйти с третьего места.
Тунис — Нидерланды — 1:3
Матч на стадионе «Эрроухед» (Миссури, США) начался с автогола: на 3-й минуте мяч после отскока от Эллиеса Скири влетел в ворота Туниса. Уже через четыре минуты Брайан Бробби замкнул передачу Вирджила ван Дейка и удвоил преимущество нидерландцев.
На 54-й минуте тунисец Хазем Мастри сократил отставание до 1:2. Однако на 62-й минуте футболист «Тоттенхэма» Ян Пол ван Хекке с передачи Тейани Рейндерса установил окончательный счет.
Нидерланды набрали 7 очков и вышли из группы с первого места.
Итоговое положение в группе F:
- Нидерланды — 7 очков (10-4)
- Япония — 5 очков (7-3)
- Швеция — 4 очка (7-7)
- Тунис — 0 очков (2-12)
Группа D
Турция — США — 3:2
Поединок на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США) завершился победой турецкой сборной.
Американцы вышли вперед уже на 3-й минуте, отличился Остин Трасти (пас Себастьяна Берхалтера).
На 11-й минуте турки впервые на этом турнире отпраздновали взятие ворот – счет сравнял Арда Гюлер с передачи Барыша Йылмаза. На 31-й минуте Оркун Кёкчи забил второй гол Турции.
На 49-й минуте Себастьян Берхалтер (получивший единственную желтую карточку в матче) снова сделал счет равным — 2:2. Победу туркам на 90+9-й минуте принес Каан Айхан, который оказался первым на добивании после удара Джана Узуна.
Несмотря на поражение, США играли у себя дома гораздо увереннее: 19 ударов по воротам против 9 у Турции и 9 угловых против 2.
Результат матча не изменил турнирных позиций команд. Турецкие футболисты возвращаются домой.
Парагвай — Австралия — 0:0
Около 69 тысяч зрителей на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) голов не увидели.
Австралия владела небольшим преимуществом, контролируя мяч 56% времени (у Парагвая — 44%). Австралийцы нанесли 12 ударов по воротам (5 в створ), тогда как Парагвай ответил 7 ударами (2 в створ). По итогам матча Австралия оформила выход в следующий раунд, а Парагвай с 4 очками остался на третьем месте в ожидании результатов других групп.
Итоговое положение в группе D:
- США — 6 очков (8-4)
- Австралия — 4 очка (2-2)
- Парагвай — 4 очка (2-4)
- Турция — 3 очка (3-5)
Топ-10 бомбардиров ЧМ-2026 на данный момент:
- Лионель Месси (Аргентина) — 5 голов
- Килиан Мбаппе (Франция) — 4 гола
- Эрлинг Холанд (Норвегия) — 4 гола
- Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4 гола
- Дениз Ундав (Германия) — 3 гола
- Йохан Манзамби (Швейцария) — 3 гола
- Матеус Кунья (Бразилия) — 3 гола
- Джонатан Дэвид (Канада) — 3 гола
- Исмаэль Сайбари (Марокко) — 3 гола
- Брайан Бробби (Нидерланды) — 3 гола
Расписание ближайших матчей группового этапа:
- Группа G (27 июня, 08:00): Новая Зеландия — Бельгия, Египет — Иран.
- Группа H (27 июня, 05:00): Кабо-Верде — Саудовская Аравия, Уругвай — Испания.
- Группа I (27 июня, 00:00): Норвегия — Франция, Сенегал — Ирак.