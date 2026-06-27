ЧМ-2026: Германия уступила Эквадору, США проиграли Турции, но идут дальше

Группа E

Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 0:2

Сборная Кот-д’Ивуара уверенно переиграла Кюрасао на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Николя Пепе из испанского «Вильярреала» оформил дубль: первый мяч он забил на 7-й минуте с передачи Яна Доманда, а второй — на 64-й минуте после паса опорного полузащитника «Ноттингем Форест» Ибраима Сангаре. Ивуарийцы доминировали как в обороне, так и в атаке.

Набрав 6 очков, Кот-д’Ивуар вышел в плей-офф со второго места. Кюрасао с 1 очком завершил свое первое, историческое выступление.

Эквадор — Германия — 2:1

Сборная Эквадора вырвала победу у Германии в матче на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Счет на 2-й минуте открыл игрок «Галатасарая» Лерой Зане (ассистент — Флориан Вирц), выведя немцев вперед. На 11-й минуте Нилсон Ангуло («Сандерленд») с паса Педро Вите сравнял счет. Позже гол эквадорца Хоэля Ордонеса был отменен после просмотра VAR. Победную точку на 77-й минуте поставил Гонсало Плата с передачи Кевина Родригеса.

Этот камбэк не вывел Эквадор в плей-офф напрямую, но улучшил его положение среди третьих мест.

Итоговое положение в группе E:

Германия — 6 очков (10-4) Кот-д’Ивуар — 6 очков (4-2) Эквадор — 4 очка (2-2) Кюрасао — 1 очко (1-9)

Группа F

Япония — Швеция — 1:1

Встреча в Арлингтоне (Техас, США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» завершилась вничью.

На 56-й минуте счет открыл игрок шотландского «Селтика» Дайдзен Маэда (пас Рису Доана). На 62-й минуте представитель «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Эланга (с паса Дьёкереша) восстановил равновесие и в итоге был признан лучшим игроком матча.

Встреча прошла в равной борьбе, при этом вратарь японцев Дзион Сузуки («Парма», Италия) отразил 4 опасных удара (шведы нанесли всего 3 удара в створ, один из которых стал голом).

Япония с 5 очками гарантировала себе плей-офф, а Швеция сохраняет шансы выйти с третьего места.

Тунис — Нидерланды — 1:3

Матч на стадионе «Эрроухед» (Миссури, США) начался с автогола: на 3-й минуте мяч после отскока от Эллиеса Скири влетел в ворота Туниса. Уже через четыре минуты Брайан Бробби замкнул передачу Вирджила ван Дейка и удвоил преимущество нидерландцев.

На 54-й минуте тунисец Хазем Мастри сократил отставание до 1:2. Однако на 62-й минуте футболист «Тоттенхэма» Ян Пол ван Хекке с передачи Тейани Рейндерса установил окончательный счет.

Нидерланды набрали 7 очков и вышли из группы с первого места.

Итоговое положение в группе F:

Нидерланды — 7 очков (10-4) Япония — 5 очков (7-3) Швеция — 4 очка (7-7) Тунис — 0 очков (2-12)

Группа D

Турция — США — 3:2

Поединок на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США) завершился победой турецкой сборной.

Американцы вышли вперед уже на 3-й минуте, отличился Остин Трасти (пас Себастьяна Берхалтера).

На 11-й минуте турки впервые на этом турнире отпраздновали взятие ворот – счет сравнял Арда Гюлер с передачи Барыша Йылмаза. На 31-й минуте Оркун Кёкчи забил второй гол Турции.

На 49-й минуте Себастьян Берхалтер (получивший единственную желтую карточку в матче) снова сделал счет равным — 2:2. Победу туркам на 90+9-й минуте принес Каан Айхан, который оказался первым на добивании после удара Джана Узуна.

Несмотря на поражение, США играли у себя дома гораздо увереннее: 19 ударов по воротам против 9 у Турции и 9 угловых против 2.

Результат матча не изменил турнирных позиций команд. Турецкие футболисты возвращаются домой.

Парагвай — Австралия — 0:0

Около 69 тысяч зрителей на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) голов не увидели.

Австралия владела небольшим преимуществом, контролируя мяч 56% времени (у Парагвая — 44%). Австралийцы нанесли 12 ударов по воротам (5 в створ), тогда как Парагвай ответил 7 ударами (2 в створ). По итогам матча Австралия оформила выход в следующий раунд, а Парагвай с 4 очками остался на третьем месте в ожидании результатов других групп.

Итоговое положение в группе D:

США — 6 очков (8-4) Австралия — 4 очка (2-2) Парагвай — 4 очка (2-4) Турция — 3 очка (3-5)

Топ-10 бомбардиров ЧМ-2026 на данный момент:

Лионель Месси (Аргентина) — 5 голов Килиан Мбаппе (Франция) — 4 гола Эрлинг Холанд (Норвегия) — 4 гола Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4 гола Дениз Ундав (Германия) — 3 гола Йохан Манзамби (Швейцария) — 3 гола Матеус Кунья (Бразилия) — 3 гола Джонатан Дэвид (Канада) — 3 гола Исмаэль Сайбари (Марокко) — 3 гола Брайан Бробби (Нидерланды) — 3 гола

Расписание ближайших матчей группового этапа: