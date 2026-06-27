Ученые уточнили возраст древнейшего кратера на Земле

Результаты работы опубликованы в журнале Geology.

Кратер расположен в регионе Пилбара на северо-западе Австралии. Его обнаружили в 2025 году. Диаметр объекта составляет от 40 до 45 километров. Он образовался после падения крупного астероида диаметром несколько сотен метров в начале архейской эры.

Ранее возраст кратера оставался предметом дискуссий. Одни оценки указывали на 3,47 млрд лет, другие — на 2,3–2,4 млрд лет.

В ходе исследования ученые изучили кристаллы циркона, найденные на территории кратера. Анализ показал, что часть минералов подверглась воздействию сильного нагрева, вызванного ударом астероида. Возраст этих образований составил около 3 млрд лет.

Полученные данные были подтверждены анализом апатита — минерала, сформировавшегося в результате движения горячих жидкостей через поврежденные породы. Эти показатели также указали на возраст около 3 млрд лет.