Тошиаки Эндо вручили юбилейную медаль Туркменистана

Как сообщает МИД Туркменистана, в церемонии приняли участие представители Министерства иностранных дел Японии, депутаты парламента, главы и сотрудники дипломатических миссий, представители общественно-политических кругов, японских компаний и туркменские студенты.

С приветственными речами выступили посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Эри Арфия и председатель японо-туркменской парламентской Лиги дружбы Щинпэй Мацушита.

Спикеры отметили высокий уровень туркмено-японских отношений и вклад Тошиаки Эндо в развитие межгосударственного и межпарламентского сотрудничества.

После вручения награды Тошиаки Эндо поблагодарил руководство Туркменистана за высокую оценку его деятельности и подтвердил намерение продолжать содействовать укреплению дружественных отношений между двумя странами.