МОК введет грант в размере $10 тыс. для всех участников Олимпийских игр

О новой программе объявил глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль во время сессии организации в Лозанне.

«Я горд объявить о новом гранте для олимпийцев. Начиная с Олимпиады 2026 года, каждый спортсмен, кто участвовал в Играх, может подать заявку на грант размером $10 тыс. Такого никогда не было, я уверен, это укрепит наше движение», — заявил Газоль.

По его словам, программа предназначена не только для призеров, а для всех участников Олимпийских игр.

Право на получение гранта получат спортсмены, не нарушавшие антидопинговые правила, кодекс этики МОК и Олимпийскую хартию.