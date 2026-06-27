«Джеймс Уэбб» объяснил необычный розовый оттенок экзопланеты GJ504b

Исследователи впервые получили подробные спектроскопические данные планеты и выяснили, что её атмосфера содержит водяной пар, метан, углекислый газ и аммиак. Однако необычный цвет объясняется не химическим составом, а облаками из испарённых частиц соли.

По данным учёных, солевые облака рассеивают свет и изменяют спектральные сигналы, создавая характерный розовый оттенок. Открытие показало, что структура атмосферы играет важную роль при изучении экзопланет и может существенно влиять на результаты наблюдений.

GJ504b находится между категориями газовых гигантов и коричневых карликов. Её масса примерно в 25 раз превышает массу Юпитера, а температура составляет около 288 градусов Цельсия, что значительно ниже температуры многих других напрямую наблюдаемых экзопланет. По оценкам исследователей, возраст объекта составляет от 2,5 до 4 миллиардов лет.