В Минобразования Туркменистана состоялась встреча с представителем Ирака

В Минобразования Туркменистана состоялась встреча с представителем Ирака
25 июня министр образования Туркменистана Джумамырат Гурбангельдыев провел встречу с временным поверенным в делах Посольства Республики Ирак в Туркменистане Дж.М.Аль-Аттаром. Об этом сообщили на сайте министерства.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в образовательной, научной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия между образовательными учреждениями двух стран, развитию академических связей, обмену опытом и реализации совместных инициатив.

По итогам встречи подтверждена готовность продолжать конструктивное сотрудничество и рассматривать новые возможности для взаимодействия в сфере образования.