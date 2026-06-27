В Минобразования Туркменистана состоялась встреча с представителем Ирака

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в образовательной, научной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия между образовательными учреждениями двух стран, развитию академических связей, обмену опытом и реализации совместных инициатив.

По итогам встречи подтверждена готовность продолжать конструктивное сотрудничество и рассматривать новые возможности для взаимодействия в сфере образования.