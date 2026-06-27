В Ашхабаде пройдет экофестиваль с мастер-классами и акцией по обмену вещами

Мероприятие состоится 4 июля 2026 года с 16:00 до 19:00 в ТРЦ «Ашхабад». К участию приглашаются все жители и гости столицы.

Программа фестиваля предусматривает живую музыку, экологические игры для детей и взрослых, образовательные STEM-площадки и творческие мастер-классы.

Для продвижения культуры осознанного потребления организаторы предлагают участникам принести пластиковую бутылку или ненужную одежду в хорошем состоянии. Вещи можно будет обменять с другими посетителями в рамках акции по апсайклингу/свопу.

Самых активных участников ждут памятные подарки от общественной организации «Юный натуралист» и партнеров проекта.

Место проведения: ТРЦ «Ашхабад», блок «C», 1-й этаж, творческий центр «Bilelik Hub».

Контактный телефон: +(993 64) 26-84-32

Официальный сайт: tebigatchy.co.tm

TikTok:@a.tebigatchy.jg

Instagram:@yashtebigatchy