Безработица в Финляндии достигла максимума XXI века

Безработица в Финляндии достигла максимума XXI века
В мае 2026 года число безработных в Финляндии достигло 376 тысяч человек, что стало самым высоким показателем за последние 28 лет.

По данным Статистического управления страны, годом ранее безработными числились 308 тысяч человек.

Особенно заметный рост отмечен среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет: количество безработных в этой группе увеличилось на 44 тысячи человек. При этом около 83% из них имеют высшее образование.

Сезонно скорректированный уровень безработицы достиг 10,8%, что на 1,5 процентного пункта выше показателя прошлого года. Уровень занятости снизился до 75,2%, вернувшись к значениям периода пандемии COVID-19.

О ситуации на рынке труда свидетельствует высокий конкурс на вакансии. На 300 временных рабочих мест в сети Hesburger поступило почти 27 тысяч заявок, а на летние позиции в Lidl — более 36 тысяч резюме.

Согласно прогнозу Министерства занятости и экономики Финляндии, высокий уровень безработицы сохранится как минимум до конца 2028 года.