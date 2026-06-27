Безработица в Финляндии достигла максимума XXI века

По данным Статистического управления страны, годом ранее безработными числились 308 тысяч человек.

Особенно заметный рост отмечен среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет: количество безработных в этой группе увеличилось на 44 тысячи человек. При этом около 83% из них имеют высшее образование.

Сезонно скорректированный уровень безработицы достиг 10,8%, что на 1,5 процентного пункта выше показателя прошлого года. Уровень занятости снизился до 75,2%, вернувшись к значениям периода пандемии COVID-19.

О ситуации на рынке труда свидетельствует высокий конкурс на вакансии. На 300 временных рабочих мест в сети Hesburger поступило почти 27 тысяч заявок, а на летние позиции в Lidl — более 36 тысяч резюме.

Согласно прогнозу Министерства занятости и экономики Финляндии, высокий уровень безработицы сохранится как минимум до конца 2028 года.