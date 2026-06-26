Google впервые инвестирует в киноиндустрию и покупает долю в студии A24

В рамках партнерства студия будет работать совместно с исследовательским ИИ-подразделением Google DeepMind над изучением потенциала искусственного интеллекта и созданием инновационных технологических инструментов, которые можно будет применять на различных стадиях кинопроизводства.

Официально финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Однако, по информации авторитетного издания The Wall Street Journal, объем инвестиций со стороны ИТ-корпорации может составить порядка 75 миллионов долларов.

Для Google этот шаг стал историческим прецедентом. Несмотря на то, что корпорация уже давно развивает свои сервисы в индустрии цифровых развлечений, она впервые приобретает долю в действующей киностудии.

Для A24 данная сделка открывает прямой доступ к передовым технологическим ресурсам и вычислительным мощностям техногиганта.