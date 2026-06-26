24 июня стало во Франции самым жарким за всю историю наблюдений

Более чем в 50 департаментах температура поднялась до 40 градусов. При этом абсолютный локальный рекорд страны пока остаётся зафиксированным в 2019 году в коммуне Верарг на юге Франции, где воздух прогрелся до 46 градусов.

Ночь на 25 июня также стала самой тёплой за всю историю наблюдений. Средняя температура составила 21,6 градуса.

Аномальная жара наблюдается в Европе не первый год. Прошлым летом на юго-западе Франции температура превышала климатическую норму на 12 градусов. Рекордные показатели были зарегистрированы и в Хорватии, а в Италии красный уровень опасности объявлялся в 16 крупных городах.

Высокие температуры способствуют распространению лесных пожаров. К августу 2025 года в Европе огнём было уничтожено около 400 тысяч гектаров леса, что на 87% превышает средний показатель за последние 20 лет.