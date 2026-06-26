Эйфелева башня закрылась раньше времени: туристам не повезло

Часть посетителей не смогла воспользоваться заранее приобретёнными билетами.

Высокие температуры наблюдаются не только во Франции, но и в других странах Европы. Из-за жары вводятся дополнительные меры предосторожности, закрываются школы и отменяются некоторые железнодорожные рейсы.

Американская туристка Тамара Дансер рассказала, что приобрела билеты на посещение Эйфелевой башни за два месяца, однако её визит был отменён незадолго до назначенного времени.

Несмотря на погодные условия, многие путешественники продолжают осматривать достопримечательности французской столицы. Некоторые туристы заявили, что не намерены менять свои планы из-за жары.

«Мы не позволим жаре испортить нам поездку. Нам ещё нужно всё здесь осмотреть», — цитирует Euronews путешественниц из Калифорнии Карлин и Кэрол.