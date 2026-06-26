Туркменистан и Казахстан определили новые направления экономического сотрудничества
Туркменскую делегацию на встрече возглавил вице-премьер Нокергулы Атагулыев, казахстанскую — заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев.
Участники рассмотрели вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, нефтегазовой, сельскохозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечалась положительная динамика двусторонней торговли и рост взаимных поставок продукции.
На полях заседания состоялся туркмено-казахстанский бизнес-форум с участием около 40 компаний Туркменистана и более 100 представителей бизнеса и институтов развития Казахстана. Казахстанская сторона представила перспективные направления сотрудничества в машиностроении, металлургии, строительстве, фармацевтике и сельском хозяйстве.
В рамках форума были достигнуты конкретные договоренности:
- подписан Меморандум о сотрудничестве между Акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;
- заключены соглашения в сфере электронной коммерции между казахстанским ТОО «Silk Way Asia Trade» и туркменскими компаниями ХО «Hazar Logistik» и ИП «Gamma»;
- подписано соглашение о сотрудничестве в инвестиционно-строительной сфере между ТОО «Ashra Solutions» и индивидуальным предприятием «Ojar Aziýa».