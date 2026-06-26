Основатель индийского стартапа Cred возглавит WhatsApp

По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, теперь Кэткарт займётся созданием новых продуктов.

Сейчас WhatsApp «находится в самом сильном положении за всю свою историю — и это показалось подходящим моментом, чтобы отойти в сторону», заявил сам Кэткарт.

Meta приобрела мессенджер в 2014 году за $19 млрд. Сегодня сервис входит в число самых популярных мессенджеров мира и насчитывает более 3 миллиардов активных пользователей в месяц.

В мае компания объявила о запуске платных подписок для WhatsApp, Facebook и Instagram, а также о тестировании новых тарифов для сервисов искусственного интеллекта. Эти шаги направлены на диверсификацию источников дохода и частичную компенсацию расходов на развитие ИИ.

Кунал Шах основал платформу Cred в 2018 году. Сервис поощряет пользователей за своевременную оплату счетов по кредитным картам.

По словам Цукерберга, кандидатуру Шаха выбрали благодаря его предпринимательскому подходу и глобальному взгляду на развитие бизнеса. В рамках назначения Cred получила инвестиции от Meta в размере $900 млн при оценке в $ 4,5 млрд.