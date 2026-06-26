МУГНиР подписал меморандум о сотрудничестве с престижными вузами Финляндии

Церемония подписания состоялась в формате видеоконференции. Документ предусматривает развитие сотрудничества в области высшего образования, научных исследований, цифровых образовательных технологий, академических обменов и повышения квалификации преподавателей и студентов.

Стороны также намерены развивать совместные проекты, обмениваться международным опытом и поддерживать инновационные инициативы.

В МУГНиР отметили, что соглашение будет способствовать расширению международного сотрудничества в сфере образования и науки и создаст новые возможности для взаимодействия между образовательными учреждениями Туркменистана и Финляндии.