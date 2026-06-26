В США готовят проект 10-километровой защиты Нью-Йорка от ураганов и наводнений

Над проектом начали работать после урагана «Сэнди», обрушившегося на город в 2012 году. Тогда наводнение затопило около 17% территории Нью-Йорка, без электроснабжения остались 2,5 миллиона человек, а общий ущерб превысил 19 млрд долларов.

Предлагаемая система представляет собой комплекс искусственных островов, дамб, штормовых барьеров, защитных валов и выдвижных шлюзов. Центральную роль в ней должны сыграть пять крупных барьеров, размещенных в стратегически важных участках гавани.

В обычных условиях шлюзы будут оставаться открытыми для судоходства и естественного водообмена. Закрывать их планируется только во время экстремальных штормов.

Система рассчитана на защиту более 25 миллионов человек в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде, в северной части Нью-Джерси и долине реки Гудзон. Начало строительства предварительно намечено на 2030 год, а реализация проекта может занять около десяти лет.