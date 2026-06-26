В Петербурге расследуют «кражу века»: пропали 160 кг золотых монет

О пропаже стало известно 20 июня. Исчезли золотые монеты «Георгий Победоносец» 999-й пробы, выпущенные Банком России. Среди похищенного — 4515 монет номиналом 50 рублей, 241 монета номиналом 100 рублей и 4137 монет номиналом 200 рублей.

По оценкам СМИ, общий вес похищенного золота превышает 160 килограммов.

На следующий день после обнаружения пропажи были задержаны руководитель отделения банка и менеджер – обе женщины. По решению суда менеджер помещена под домашний арест, руководитель банка отправлена в следственный изолятор.

Эксперты отмечают, что вынести столь значительный объем драгоценного металла без посторонней помощи было бы крайне сложно. Также специалисты указывают, что инвестиционные монеты имеют сертификаты и учетные данные, что существенно затрудняет их незаконный оборот.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего и возможный круг причастных лиц. Пока не известно, удалось ли вернуть краденое.