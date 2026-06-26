В ОАЭ впервые запускают регулярные пассажирские поезда

На первом этапе поезда будут ходить между Абу-Даби и Фуджейрой. Время в пути составит 1 час 45 минут. Стоимость билетов в классе «Комфорт» начинается от 55 дирхамов (около $14,85), в классе «Премиум» — от 120 дирхамов (около $32,40).

С 30 сентября планируется открыть маршрут Дубай — Аль-Дхайд, с 30 декабря начнут работу станции в Аль-Дафре, а с 30 марта 2027 года — в эмирате Шарджа. Полностью сеть намерены ввести в эксплуатацию к 2028 году.

Железнодорожная линия протяжённостью 900 километров соединит 11 городов. Поезда смогут развивать скорость до 200 км/ч и перевозить до 400 пассажиров. В вагонах предусмотрены зоны для работы и отдыха, системы развлечений, зарядные станции, питание и кондиционирование.

Компания Etihad Rail была создана в 2009 году. Первая очередь железной дороги начала работу в 2016 году, вторая — в 2023-м. До настоящего времени инфраструктура использовалась только для грузовых перевозок.