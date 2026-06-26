В ОАЭ впервые запускают регулярные пассажирские поезда

В ОАЭ впервые запускают регулярные пассажирские поезда
В Объединённых Арабских Эмиратах с 30 июня 2026 года впервые начнут курсировать регулярные пассажирские поезда. Запуск пассажирской линии Etihad Rail станет первым этапом создания железнодорожной сети, которая должна связать все семь эмиратов страны.

На первом этапе поезда будут ходить между Абу-Даби и Фуджейрой. Время в пути составит 1 час 45 минут. Стоимость билетов в классе «Комфорт» начинается от 55 дирхамов (около $14,85), в классе «Премиум» — от 120 дирхамов (около $32,40).

С 30 сентября планируется открыть маршрут Дубай — Аль-Дхайд, с 30 декабря начнут работу станции в Аль-Дафре, а с 30 марта 2027 года — в эмирате Шарджа. Полностью сеть намерены ввести в эксплуатацию к 2028 году.

Железнодорожная линия протяжённостью 900 километров соединит 11 городов. Поезда смогут развивать скорость до 200 км/ч и перевозить до 400 пассажиров. В вагонах предусмотрены зоны для работы и отдыха, системы развлечений, зарядные станции, питание и кондиционирование.

Компания Etihad Rail была создана в 2009 году. Первая очередь железной дороги начала работу в 2016 году, вторая — в 2023-м. До настоящего времени инфраструктура использовалась только для грузовых перевозок.