Волна жары в Европе достигла опасных значений. Почему так происходит?

Франция переживает третью с начала года волну жары. Более половины департаментов страны переведены на максимальный уровень погодной опасности. В ряде регионов температура превышает 40 °C днем и не опускается ниже 20–25 °C ночью.

Власти призывают жителей проявлять «абсолютную бдительность» и избегать прямых солнечных лучей в период аномальной погоды.

Отмечается, что в городе Карпантра под воздействием экстремальной жары погибли двое детей. До этого в районе Бордо также сообщалось о смерти трех пожилых людей на фоне высоких температур.

Предупреждения об экстремальной жаре также объявлены в Великобритании. В Германии из-за высоких температур вырос риск лесных пожаров.

В начале месяца Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) после многомесячного мониторинга официально объявило о начале условий Эль‑Ниньо в тропической части Тихого океана. Многие синоптики предупреждают, что нынешний Эль‑Ниньо может стать самым мощным за десятилетия, из-за чего СМИ начали писать о так называемом «Супер Эль‑Ниньо». Однако это не является официальным научным термином и не используется NOAA.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация обусловлена блокировкой струйного течения и долгосрочным потеплением климата. По словам метеоролога Иоанны Вергини, прямое влияние Эль-Ниньо на летнюю жару в Европе остается слабым.

Климатологи подчеркивают, что Эль-Ниньо является временным природным явлением, тогда как изменение климата оказывает долгосрочное воздействие. Средняя температура в Европе растет более чем в два раза быстрее среднемировой, что усиливает вероятность экстремальных погодных явлений.