UFC объявила бой Дрикуса дю Плесси и Камару Усмана

32-летний дю Плесси начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2013 году, а в UFC выступает с 2020 года. В 2024 году южноафриканец завоевал чемпионский титул в среднем весе и впоследствии дважды его защитил. Его статистика в UFC насчитывает девять побед и одно поражение.

39-летний Усман дебютировал в ММА в 2012 году и присоединился к UFC в 2015-м. Нигерийский боец стал чемпионом в полусреднем весе в 2019 году и провёл пять успешных защит титула. На его счету 16 побед и три поражения в UFC.