SpaceX впервые разместит облигации на $20 млрд после резкого падения стоимости акций

Решение принято на фоне снижения стоимости акций компании после IPO. В понедельник бумаги SpaceX подешевели на 16%, а за последние дни их цена снизилась с почти 200 до примерно 155 долларов за акцию.

В ходе первичного публичного размещения акций компания привлекла $85,7 млрд, а её рыночная стоимость взлетела почти до $2,9 трлн. После последующей коррекции капитализация SpaceX сократилась примерно на $600 млрд.

По данным издания, облигации будут выпускаться со сроком погашения от 5 до 30 лет. Несмотря на снижение котировок, аналитики ожидают высокий спрос на бумаги компании. Размещением займа занимаются Goldman Sachs и другие крупные банки.