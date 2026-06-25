Samsung впервые за 25 лет перестала быть самой дорогой компанией Южной Кореи

Samsung впервые за 25 лет перестала быть самой дорогой компанией Южной Кореи
Samsung Electronics впервые за 25 лет уступила звание самой дорогой компании Южной Кореи. Производитель чипов SK Hynix обогнал ее по рыночной капитализации, сообщает Reuters.

Акции SK Hynix выросли на 5,6%, благодаря чему стоимость компании достигла 208,04 трлн вон (около $135 млрд). Тем временем капитализация Samsung Electronics сократилась на 0,14% — до 206,67 трлн вон.

SK Hynix занимается производством микросхем памяти и ещё два десятилетия назад находилась на грани банкротства из-за долгов. Росту компании способствовал стремительный спрос на технологии искусственного интеллекта и поставки продукции таким компаниям, как Nvidia и Google.

По оценкам СМИ, SK Hynix контролирует 61% мирового рынка высокоскоростной памяти HBM, которая используется в ИИ-ускорителях и современных видеокартах. Доля Samsung на этом рынке составляет 17%, а американской Micron — 21%.

Чипы памяти считаются одним из ключевых компонентов инфраструктуры для работы систем искусственного интеллекта, включая крупные языковые модели.