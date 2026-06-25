Samsung впервые за 25 лет перестала быть самой дорогой компанией Южной Кореи

Акции SK Hynix выросли на 5,6%, благодаря чему стоимость компании достигла 208,04 трлн вон (около $135 млрд). Тем временем капитализация Samsung Electronics сократилась на 0,14% — до 206,67 трлн вон.

SK Hynix занимается производством микросхем памяти и ещё два десятилетия назад находилась на грани банкротства из-за долгов. Росту компании способствовал стремительный спрос на технологии искусственного интеллекта и поставки продукции таким компаниям, как Nvidia и Google.

По оценкам СМИ, SK Hynix контролирует 61% мирового рынка высокоскоростной памяти HBM, которая используется в ИИ-ускорителях и современных видеокартах. Доля Samsung на этом рынке составляет 17%, а американской Micron — 21%.

Чипы памяти считаются одним из ключевых компонентов инфраструктуры для работы систем искусственного интеллекта, включая крупные языковые модели.