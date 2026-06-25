Meta выпустила первые умные очки под собственным брендом по цене от $299

Meta выпустила первые умные очки под собственным брендом по цене от $299 
Meta представила линейку умных очков Meta Glasses, разработанную совместно с EssilorLuxottica. Это первые подобные устройства, выпущенные под собственным брендом компании.

Источник: Meta*

В серию вошли три модели: Meta Adventurer, Meta Fury и Meta Glasses by Kylie (Starfire), созданная в сотрудничестве с Кайли Дженнер. Стоимость первых двух моделей составит $299, третьей — $399.

Источник: Meta*

Покупателям будут доступны различные варианты оправ и линз, а также возможность установки линз для коррекции зрения. Очки оснащены 12-мегапиксельной камерой с поддержкой записи видео в разрешении 3K, шестью микрофонами и моделью искусственного интеллекта Muse Spark. Дисплей в устройствах отсутствует. Заявленное время автономной работы достигает восьми часов.

Источник: Meta*

По данным Bloomberg, Meta также рассматривает возможность выпуска более доступной версии без камеры. Такое устройство может быть предназначено для звонков, прослушивания аудио и работы с ИИ-функциями.

Ранее компания уже выпускала умные очки совместно с брендами Ray-Ban и Oakley (принадлежат EssilorLuxottica). Осенью 2025 года Meta представила модель Meta Ray-Ban Display со встроенным в линзу дисплеем.