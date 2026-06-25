Meta выпустила первые умные очки под собственным брендом по цене от $299 

В серию вошли три модели: Meta Adventurer, Meta Fury и Meta Glasses by Kylie (Starfire), созданная в сотрудничестве с Кайли Дженнер. Стоимость первых двух моделей составит $299, третьей — $399.

Покупателям будут доступны различные варианты оправ и линз, а также возможность установки линз для коррекции зрения. Очки оснащены 12-мегапиксельной камерой с поддержкой записи видео в разрешении 3K, шестью микрофонами и моделью искусственного интеллекта Muse Spark. Дисплей в устройствах отсутствует. Заявленное время автономной работы достигает восьми часов.

По данным Bloomberg, Meta также рассматривает возможность выпуска более доступной версии без камеры. Такое устройство может быть предназначено для звонков, прослушивания аудио и работы с ИИ-функциями.

Ранее компания уже выпускала умные очки совместно с брендами Ray-Ban и Oakley (принадлежат EssilorLuxottica). Осенью 2025 года Meta представила модель Meta Ray-Ban Display со встроенным в линзу дисплеем.