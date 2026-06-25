Ferrari запатентовала цифровую «механику» для спорткаров и электромобилей

Патент подан в Ведомство по патентам и товарным знакам США.

Разработка представляет собой рычаг, перемещающийся по традиционной H-образной схеме. Его движения преобразуются электронной системой в цифровые сигналы для блока управления коробкой передач.

Конструкция оснащена демпфирующим механизмом, создающим сопротивление и усилие, характерные для переключения передач на механической трансмиссии.

Ранее Ferrari также запатентовала электронную педаль сцепления. Она не связана с двигателем и коробкой передач напрямую, а преобразует степень нажатия в цифровые команды. Для имитации работы настоящего сцепления инженеры предусмотрели специальный механизм, воспроизводящий изменение усилия при нажатии педали.

Ожидается, что сочетание цифровой кулисы и электронной педали позволит воспроизводить ощущения от управления автомобилем с механической коробкой как на суперкарах Ferrari с роботизированными трансмиссиями, так и на будущих электромобилях марки.