Расклады перед решающими матчами ЧМ-2026: у кого остались шансы на плей-офф?

Ниже приведены подробные расклады сил во всех 12 группах.

Группа A

Положение команд: Мексика — 6 очков, Южная Корея — 3, Чехия — 1, ЮАР — 1.

Мексика — 6 очков, Южная Корея — 3, Чехия — 1, ЮАР — 1. Матчи тура: Чехия — Мексика, ЮАР — Южная Корея. (25 июня, 06:00)

Мексика уже решила задачу по выходу из группы. На второе место претендуют сразу три сборные. Южную Корею для выхода дальше устроит даже ничья. У Чехии появится шанс занять вторую строчку, если она обыграет Мексику с разницей в два или более мяча, а ЮАР при этом победит Южную Корею с разницей в один гол. Если же ЮАР крупно выиграет у Южной Кореи, а Чехия крупно уступит Мексике, то южноафриканцы поднимутся на 3-е место с 4 очками и будут ждать распределения путевок среди лучших команд, занявших третьи места.

Группа B

Положение команд: Канада — 4 очка, Швейцария — 4, Босния и Герцеговина — 1, Катар — 1.

Матчи тура: Швейцария — Канада, Босния и Герцеговина — Катар. (25 июня, 00:00)

Ситуация здесь максимально запутанная, и шансы на плей-офф сохраняют все. В матче лидеров (Швейцария — Канада) ничья выведет в следующий раунд обе команды. Однако если Канада крупно проиграет (с разницей более 4 мячей), а Босния и Герцеговина так же крупно победит, то именно боснийцы выйдут со второго места, оставив Канаду третьей.

Теоретические шансы на второе место есть даже у Катара: для этого им нужно разгромить Боснию, а Швейцария должна крупно уступить Канаде (катарцам необходима общая разница в 10 мячей в их пользу). В любом случае Катару нужна только победа — с 4 очками они смогут рассчитывать на проход дальше с третьего места.

Группа C

Положение команд: Бразилия — 4 очка, Марокко — 4, Шотландия — 3, Гаити — 0.

Матчи тура: Марокко — Гаити, Шотландия — Бразилия. (25 июня, 03:00)

Сборная Гаити потеряла шансы и точно финиширует четвертой, а вот вверху таблицы идет плотная борьба. Бразилии в матче против Шотландии достаточно сыграть вничью. Для Марокко ничья в своем матче таит опасность: если Шотландия обыграет Бразилию, марокканцы опустятся на 3-е место (хотя 5 очков почти гарантируют им плей-офф). Шотландии же, чтобы гарантированно стать второй, нужно побеждать и надеяться на осечку Марокко. Победа в любом случае пойдет шотландцам в актив для рейтинга третьих мест.

Группа D

Положение команд: США — 6 очков, Австралия — 3, Парагвай — 3, Турция — 0.

США — 6 очков, Австралия — 3, Парагвай — 3, Турция — 0. Матчи тура: США — Турция, Парагвай — Австралия. (26 июня, 07:00)

Встреча США и Турции уже ни на что не влияет. Обладатели второго и третьего мест определятся в очном противостоянии Парагвая и Австралии. При этом командам из других групп, которые надеются выйти в плей-офф с третьего места, выгодна победа одной из сторон в этой игре, так как ничья оставит Австралию на второй строчке и запутает расклады.

Группа E

Положение команд: Германия — 6 очков, Кот-д’Ивуар — 3, Эквадор — 1, Кюрасао — 1.

Германия — 6 очков, Кот-д’Ивуар — 3, Эквадор — 1, Кюрасао — 1. Матчи тура: Кюрасао — Кот-д’Ивуар, Эквадор — Германия. (26 июня, 01:00)

Германия обеспечила себе плей-офф, у остальных команд шансы остаются. Кот-д’Ивуар в случае победы железно выходит со второго места. Ничья также оставит ивуарийцев вторыми, если Германия обыграет Эквадор или их матч завершится вничью. Удивительно, но даже Кюрасао сохраняет шансы на второе место: это произойдет, если Эквадор победит Германию, а сам Кюрасао обыграет Кот-д’Ивуар.

Группа F

Положение команд: Нидерланды — 4 очка, Япония — 4, Швеция — 3, Тунис — 0.

Нидерланды — 4 очка, Япония — 4, Швеция — 3, Тунис — 0. Матчи тура: Япония — Швеция, Тунис — Нидерланды. (26 июня, 04:00)

Тунис потерял все надежды. Нидерландам для прохода достаточно ничьей. Риск опуститься на третье место у голландцев возникнет только в случае их крупного поражения от Туниса при одновременном поражении Японии от Швеции. Японии ничьей тоже хватит для выхода, а вот поражение отбросит её на третью строчку. Швецию спасет только победа, поскольку с третьего места её дополнительные показатели могут оказаться хуже, чем у конкурентов из других групп.

Группа G

Положение команд: Египет — 4 очка, Иран — 2, Бельгия — 2, Новая Зеландия — 1.

Египет — 4 очка, Иран — 2, Бельгия — 2, Новая Зеландия — 1. Матчи тура: Новая Зеландия — Бельгия, Египет — Иран. (27 июня, 08:00)

Одна из самых непредсказуемых групп. Даже Египет еще не гарантировал себе спокойную жизнь: если они уступят Ирану, а Бельгия крупно обыграет Новую Зеландию, египтяне упадут на 3-е место. Любая ничья гарантирует Египту как минимум вторую строчку. Ирану нужна только победа, ведь при ничьей или поражении успех Бельгии сместит их ниже. Бельгийцам победа гарантирует прямой выход, а в случае ничьей им придется надеяться на поражение Ирана — тогда Бельгия пойдет дальше с 3 очками.

Группа H

Положение команд: Испания — 4 очка, Уругвай — 2, Кабо-Верде — 2, Саудовская Аравия — 1.

Испания — 4 очка, Уругвай — 2, Кабо-Верде — 2, Саудовская Аравия — 1. Матчи тура: Кабо-Верде — Саудовская Аравия, Уругвай — Испания. (27 июня, 05:00)

Испанцам в последнем туре хватит ничьей. Уругвай же гарантирует себе билет в 1/16 финала только в случае победы — при ничьей любой исход параллельного матча (кроме еще одной ничьей) опустит уругвайцев на 3-е место. У Кабо-Верде остаются шансы даже на первое место в группе: для этого нужна ничья в матче лидеров и собственная крупная победа. Саудовская Аравия тоже в игре — им нужно побеждать Кабо-Верде и рассчитывать на ничью или поражение Уругвая. Впрочем, арабам победа необходима при любых раскладах, чтобы набрать 4 очка и занять выгодную позицию среди третьих мест.

Группа I

Положение команд: Франция — 6 очков, Норвегия — 6, Сенегал — 0, Ирак — 0.

Франция — 6 очков, Норвегия — 6, Сенегал — 0, Ирак — 0. Матчи тура: Норвегия — Франция, Сенегал — Ирак. (27 июня, 00:00)

Здесь интрига разделилась пополам. Лидеры в очном матче оспорят 1-е и 2-е места, а Сенегал и Ирак сыграют за 3-ю строчку. Победителю этого матча потребуется крупная победа, чтобы побороться за проход в плей-офф по дополнительным показателям.

Группа J

Положение команд: Аргентина — 6 очков, Австрия — 3, Алжир — 3, Иордания — 0.

Аргентина — 6 очков, Австрия — 3, Алжир — 3, Иордания — 0. Матчи тура: Иордания — Аргентина, Алжир — Австрия. (28 июня, 07:00)

Аргентина досрочно шагнула в следующий раунд, Иордания точно отправляется домой. Вторую прямую путевку разыграют в очном матче Алжир и Австрия. Проигравший в этой паре завершит групповой этап на третьем месте и будет надеяться на удачные расклады в других квартетах.

Группа K

Положение команд: Колумбия — 6 очков, Португалия — 4, ДР Конго — 1, Узбекистан — 0.

Колумбия — 6 очков, Португалия — 4, ДР Конго — 1, Узбекистан — 0. Матчи тура: ДР Конго — Узбекистан, Колумбия — Португалия. (28 июня, 04:30)

Колумбийцы уже в плей-офф. Португалии для спокойствия достаточно не проиграть. Худший сценарий для команды Криштиану Роналду — крупное поражение от Колумбии при крупной победе ДР Конго над Узбекистаном, тогда португальцы станут третьими. Для ДР Конго победа — шанс укрепиться на третьем месте или даже стать вторыми (при вышеописанном сценарии с Португалией). Узбекистан тоже сохраняет теоретический шанс на плей-офф: для этого нужно крупно обыгрывать ДР Конго и ждать исхода матчей в других группах.

Группа L

Положение команд: Англия — 4 очка, Гана — 4, Хорватия — 3, Панама — 0.

Англия — 4 очка, Гана — 4, Хорватия — 3, Панама — 0. Матчи тура: Панама — Англия, Хорватия — Гана. (28 июня, 02:00)

Сборная Англии обеспечила себе продолжение борьбы, а Панама лишилась всех шансов. Всё внимание будет приковано к матчу Хорватия — Гана. Примечательно, что ничья в этой встрече может сильно расстроить команды, претендующие на выход с третьих мест в других группах.