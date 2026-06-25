Продажи бензиновых и дизельных машин в Европе продолжают падать

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, доля электромобилей на рынке достигла 20%. За первые пять месяцев года в Европе зарегистрировали более 950 тысяч автомобилей с полностью электрической силовой установкой. Значительный рост спроса на такие машины был зафиксирован в Италии, Франции и Германии.

Крупнейшим сегментом рынка остаются гибридные автомобили, на которые пришлось 37,8% всех регистраций. Доля подключаемых гибридов приблизилась к 10%.

Одновременно продолжается снижение популярности автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Продажи бензиновых авто упали на 18,2%, а дизель, который когда-то был символом европейского автопрома, обвалился еще на 16,6%, довольствуясь скромной долей в 7,6%. В сумме бензин и дизель теперь занимают лишь 30,1% рынка — по сравнению с 38% прошлого года.

Среди автопроизводителей лидером остаётся Volkswagen Group с долей рынка 25,8%. При этом наиболее заметный рост показали китайские компании. Продажи BYD увеличились на 136,6%, Chery — на 316%, а Leapmotor — на 552,9%.

Рост также продемонстрировала Tesla, продажи которой увеличились на 57,2% по сравнению с маем прошлого года. В то же время Ford и Mitsubishi зафиксировали двузначное падение продаж на европейском рынке.