Мередов встретился с завершающим свою миссию послом Германии

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приоритетные направления туркмено-германских отношений. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе беседы отмечена значимость действующих механизмов двустороннего сотрудничества, среди которых регулярные консультации, работа профильных групп и взаимодействие в рамках международных организаций.

В завершение встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана выразил признательность Бернду Хайнсу за личный вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Посол Германии поблагодарил туркменскую сторону за поддержку и конструктивное сотрудничество в период своей работы.