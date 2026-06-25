Делегация Туркменистана участвует в Форуме развития Фонда ОПЕК в Вене

Форум проводится под девизом «Переход, который расширяет возможности нашего завтрашнего дня» и объединяет представителей правительств, институтов развития и деловых кругов из разных стран мира. В 2026 году мероприятие также приурочено к 50-летию Фонда международного развития ОПЕК.

В ходе визита в Вену туркменская делегация провела встречи с президентом Фонда международного развития ОПЕК доктором Абдулхамидом Альхалифой, генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Саифом Аль Сувайди и президентом Тюркского инвестиционного фонда Багдадом Амреевым.

Участие туркменской делегации в форуме отражает продолжающееся взаимодействие страны с международными финансовыми институтами и институтами развития.