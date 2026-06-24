Bugatti продает клюшки для гольфа по цене спорткара

В коллекцию вошли модели для различных игровых ситуаций. Дизайн части клюшек вдохновлён гиперкаром Bugatti Tourbillon: форма ударной части повторяет элементы его задней части, а некоторые решения заимствованы у приборной панели автомобиля.

Наиболее дорогие модели изготовят из титано-углеродного композита с применением прецизионной фрезеровки. Рукоятки получат отделку эксклюзивными материалами.

Продажи начнутся в конце июня. Тираж самых технологичных наборов ограничат 20 экземплярами.