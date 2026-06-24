Эспрессо с ультразвуком: ученые из Сиднея придумали новый способ варки кофе

Технология устроена следующим образом: источник высокочастотных волн подключается к портафильтру через особое отверстие. Звуковая волна мгновенно проходит сквозь молотый кофе, отражается от стенок портафильтра и запускает процесс экстракции.

Новая разработка ориентирована прежде всего на сетевые кофейни и производителей баночных кофейных напитков, стремящихся снизить операционные издержки:

Экономия электричества: Поскольку нагревать воду перед подачей в портафильтр больше не нужно, расход электроэнергии в процессе приготовления снижается почти на 75%.

Поскольку нагревать воду перед подачей в портафильтр больше не нужно, расход электроэнергии в процессе приготовления снижается почти на 75%. Высокая скорость: Технология сокращает время заваривания холодного кофе (колд-брю) с целой ночи всего до трех минут.

Разработчики утверждают, что полученный с помощью ультразвука напиток по вкусу и плотности полностью идентичен классическому эспрессо. Более того, он имеет преимущество перед альтернативными методами заваривания (например, фильтр-кофе), так как обладает менее выраженной горечью.