«Туркментелеком» предлагает учреждениям услуги виртуального колл-центра

Для пользователей доступны три тарифных решения — «Старт», «Бизнес» и «Премиум». Они различаются количеством операторов и набором функций виртуальной АТС, что позволяет подобрать подходящий вариант в зависимости от потребностей учреждения.

Сервис предусматривает распределение и переадресацию звонков между сотрудниками и подразделениями, запись разговоров, голосовую почту и интерактивное голосовое меню (IVR) для автоматизации обработки обращений.

В зависимости от выбранного тарифа организации получают различные возможности управления вызовами — от базовой настройки колл-центра до расширенного функционала с многоуровневым голосовым меню и увеличенным числом операторов.

Услуга позволяет повысить качество обслуживания клиентов, упростить коммуникацию и оптимизировать внутренние процессы обработки обращений.

Подробную информацию об условиях обслуживания и возможностях тарифов можно посмотреть на официальном сайте.