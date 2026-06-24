Туркменистан и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в миграционной сфере

На встрече обсуждались вопросы партнерства в сфере мира, безопасности, устойчивого развития и функционирования международной миграционной системы.

Подписанный документ предусматривает развитие взаимодействия между профильными ведомствами, обмен информацией и опытом, проведение консультаций и экспертных встреч, а также расширение профессиональных контактов между специалистами.

Стороны отметили значение меморандума для дальнейшего развития взаимодействия и выразили заинтересованность в продолжении совместной работы по вопросам миграции.