Туркменистан и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в миграционной сфере
На встрече обсуждались вопросы партнерства в сфере мира, безопасности, устойчивого развития и функционирования международной миграционной системы.
Подписанный документ предусматривает развитие взаимодействия между профильными ведомствами, обмен информацией и опытом, проведение консультаций и экспертных встреч, а также расширение профессиональных контактов между специалистами.
Стороны отметили значение меморандума для дальнейшего развития взаимодействия и выразили заинтересованность в продолжении совместной работы по вопросам миграции.