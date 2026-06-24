Туркменистан и ЕС провели 18-й Диалог по правам человека

Во встрече приняли участие представители профильных министерств и ведомств Туркменистана. Сопредседателями диалога выступили замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова и руководитель отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Дитмар Крисслер.

Стороны обсудили вопросы совершенствования национального законодательства, укрепления верховенства права, обеспечения гендерного равенства, защиты прав и свобод человека.

Туркменская сторона представила информацию о реализации национальных программ и планов действий в области прав человека, развитии правовой системы, демократических институтов и международного сотрудничества.

Представители Европейского союза ознакомили участников встречи с основными положениями Стратегии ЕС по гендерному равенству, представленной в марте 2026 года.

По итогам диалога стороны подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества и дальнейшего обмена опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.