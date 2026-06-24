Студент ТГАСИ стал победителем конкурса «Лучший студент СНГ»

Организаторами конкурса выступает Казахстанский национальный центр образования и инноваций «Парасат» и Республиканский инновационный центр «Жаңа Казахстан». Проект объединяет студентов высших учебных заведений стран СНГ.

По итогам конкурса Артыков был удостоен диплома I степени, нагрудного знака «Лучший студент СНГ» и специального удостоверения.

Жюри отметило уровень его научной подготовки, творческую активность и вклад в развитие молодёжной политики стран СНГ. Председатель организационного комитета конкурса, директор Республиканского инновационного центра «Жаңа Казахстан» Б.Н. Салимгереев выразил благодарность научному руководителю студента за вклад в развитие образования и науки.

Конкурс проводится ежегодно и направлен на поддержку талантливой молодёжи, развитие научной и общественной активности студентов, а также обмен опытом между участниками из стран СНГ.