Новый Honor X80 Pro Max сходу вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Отмечается, что во время испытания смартфон работал непрерывно 26 часов 8 минут и 34 секунды.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную зарядку на 27 Вт.

Смартфон получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2788×1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная локальная яркость заявлена на уровне 10 000 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 5.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и оснащена оптической стабилизацией изображения, фронтальная — 8 Мп. Также заявлена защита корпуса от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Новинка доступна в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом от 128 до 512 ГБ. Смартфон поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 6.0, работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Стоимость Honor X80 Pro Max в Китае начинается примерно от $300. Он будет доступен в четырех цветах: оранжевом, красном, белом и черном.

О сроках международного запуска пока не сообщается.