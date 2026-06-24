Иностранцам разрешат покупать жильё в Таджикистане, но в отдельных районах страны

Соответствующие поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» были рассмотрены и одобрены на шестой сессии Маджлиси милли — верхней палаты парламента.

Как отметил председатель Комитета Маджлиси милли по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Махмадали Ватанзода, изменения направлены на совершенствование действующего законодательства и урегулирование вопросов, связанных с правом иностранцев на жильё в стране.

Согласно поправкам, иностранные граждане смогут приобретать жильё не на всей территории Таджикистана, а только в районах, которые определит правительство. При этом перечень таких территорий пока не опубликован, как и сроки его утверждения.

До внесения изменений иностранцы и лица без гражданства могли, как правило, пользоваться жильём временно, но не имели права приобретать в собственность жилые дома, здания и другие объекты жилищного фонда. Исключения допускались в случаях наследования либо если иное предусматривалось законодательством или международными соглашениями.

По итогам обсуждения Маджлиси милли утвердил проект постановления по данному закону.