Ашхабадское автотранспортное предприятие объявило набор водителей для грузовиков

Одним из основных требований к кандидатам является наличие водительского удостоверения категории «С». Ограничений по месту жительства не предусмотрено, поэтому подать заявку могут жители всех велаятов страны.

На предприятии отметили, что потребность в специалистах связана с ростом объёмов транспортных услуг и развитием логистической системы.

Расширение штата направлено на обеспечение растущего спроса на грузовые перевозки. Желающие получить дополнительную информацию об условиях трудоустройства могут обратиться в предприятие по указанным контактным телефонам: