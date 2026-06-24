Ашхабадское автотранспортное предприятие объявило набор водителей для грузовиков
Одним из основных требований к кандидатам является наличие водительского удостоверения категории «С». Ограничений по месту жительства не предусмотрено, поэтому подать заявку могут жители всех велаятов страны.
На предприятии отметили, что потребность в специалистах связана с ростом объёмов транспортных услуг и развитием логистической системы.
Расширение штата направлено на обеспечение растущего спроса на грузовые перевозки. Желающие получить дополнительную информацию об условиях трудоустройства могут обратиться в предприятие по указанным контактным телефонам:
- +993 12 76-06-19;
- +993 12 76-02-56.