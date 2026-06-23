Японские эксперты создали музыку для усыпления младенцев

Японские эксперты создали музыку для усыпления младенцев
Японская некоммерческая организация «Лаборатория аудиокоммуникаций Тиба», специализирующаяся на анализе звука для судебных доказательств, разработала музыку для усыпления младенцев. За две недели трек набрал более 3,8 млн просмотров в социальной сети X.

Проект был создан как часть инициативы по поддержке родителей, испытывающих стресс из-за постоянного детского плача. Идея возникла после того, как сотрудники лаборатории столкнулись в своей работе со случаями жестокого обращения с детьми, связанными с эмоциональным выгоранием и послеродовой депрессией.

Композиция продолжительностью около 14 минут сочетает звучание музыкальной шкатулки и так называемый «розовый шум», напоминающий шум морских волн и дыхание человека во сне.

Сайт организации после публикации трека посетили около 350 тысяч человек.

Руководитель лаборатории Муцутоши Мураока сообщил, что при создании композиции использовались результаты исследований сна и воздействия различных звуков.

«Я хочу помочь родителям и воспитателям детских садов, которым нужно хотя бы 30 минут отдыха», — говорит Мураока. При этом он уточнил, что музыка подействует не на каждого младенца.

Специалист определил параметры — темп и диапазон высот, затем поручил написать музыку сотруднику лаборатории Синсукэ Сибутани. Тот справился за три дня.

Скачать трек с сайта лаборатории можно до конца июня.