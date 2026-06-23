Японские эксперты создали музыку для усыпления младенцев

Проект был создан как часть инициативы по поддержке родителей, испытывающих стресс из-за постоянного детского плача. Идея возникла после того, как сотрудники лаборатории столкнулись в своей работе со случаями жестокого обращения с детьми, связанными с эмоциональным выгоранием и послеродовой депрессией.

Композиция продолжительностью около 14 минут сочетает звучание музыкальной шкатулки и так называемый «розовый шум», напоминающий шум морских волн и дыхание человека во сне.

Сайт организации после публикации трека посетили около 350 тысяч человек.

Руководитель лаборатории Муцутоши Мураока сообщил, что при создании композиции использовались результаты исследований сна и воздействия различных звуков.

«Я хочу помочь родителям и воспитателям детских садов, которым нужно хотя бы 30 минут отдыха», — говорит Мураока. При этом он уточнил, что музыка подействует не на каждого младенца.

Специалист определил параметры — темп и диапазон высот, затем поручил написать музыку сотруднику лаборатории Синсукэ Сибутани. Тот справился за три дня.

Скачать трек с сайта лаборатории можно до конца июня.