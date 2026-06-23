Премьер Великобритании Кир Стармер объявил о предстоящей отставке

«Каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну, которую я люблю, превыше всего. Именно поэтому я ухожу в отставку», — сказал он, выступая на Даунинг-стрит в Лондоне.

По словам Стармера, выдвижение кандидатов на пост лидера партии начнётся 9 июля и завершится до летних парламентских каникул, что позволит новому руководителю вступить в должность до возвращения парламента к работе в сентябре.

«Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Я также окажу своему преемнику полную и безоговорочную поддержку. Теперь ему достанется Британия, которая стала значительно сильнее и справедливее той, что я унаследовал два года назад», — заявил Стармер.

Он напомнил, что шесть лет назад возглавил партию, которая была «политически, финансово и морально несостоятельна», и ему говорили, что «получить большинство на выборах невозможно». Однако, по словам Стармера, теперь лейбористы изменились: партии удалось восстановить доверие в вопросах экономики и обороны и вновь стать «партией, которая с гордостью выступает под [британским] флагом, а не против него».