На торгах ГТСБТ заключили сделки на сумму свыше $62,5 млн

За иностранную валюту представители деловых кругов Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо производства ГК «Türkmennebit», сжиженный газ, обессеренную дизельную фракцию ГК «Türkmenhimiýa», а также моторное масло.

Кроме того, зарубежным покупателям были реализованы джинсовые и трикотажные изделия, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, пшеничная мука, хлопок-волокно и хлопчатобумажная пряжа. Покупателями этой продукции выступили компании из Турции и Украины.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели закупили хлопковое масло, хлопчатобумажную пряжу и хлопок-волокно.

Общая сумма сделок, заключённых отечественными бизнесменами на внутреннем рынке, составила 56 миллионов 454 тысячи манатов.