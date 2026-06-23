Мяч ЧМ-2026 добрался и до космоса

Исследование было посвящено влиянию невесомости на физические свойства мяча и работу встроенных датчиков. Экипаж МКС повторил эксперимент, проведенный NASA и Adidas в 2019 году, чтобы изучить, как балансировка мяча влияет на его движение.

Во время эксперимента астронавты анализировали скорость вращения, колебания и ось вращения мяча. Полученные данные позволяют оценить влияние распределения массы на стабильность и траекторию полета.

В NASA отметили, что спортивные инженеры уделяют особое внимание центру масс и балансу мяча для обеспечения предсказуемости его поведения. Исследования в условиях микрогравитации также помогают оценить влияние встроенных технологий на характеристики спортивного инвентаря.

По данным Nature, Adidas Trionda оснащен инерциальным измерительным датчиком с частотой 500 Гц. Он передает системе видеопомощи арбитрам данные о положении, скорости и вращении мяча, а также фиксирует момент касания.

Название мяча Trionda происходит от испанского «три волны» и символизирует три страны — хозяйки турнира: США, Канаду и Мексику. Мяч выполнен в красно-зелено-синей гамме, а на его поверхности изображены кленовый лист, орел и звезда.