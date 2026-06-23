«Мечта пустыни»: Саудовская Аравия запускает первый в регионе ультралюксовый поезд

Проект реализуется итальянской компанией Arsenale совместно с национальным перевозчиком Saudi Arabia Railways при поддержке туристических и культурных ведомств королевства. Дизайн разработала архитектор Алин Асмар д’Амман, объединившая традиционные саудовские мотивы с европейскими элементами.

Состав будет состоять из 14 вагонов и 33 кают, рассчитанных максимум на 66 пассажиров. Маршруты предусматривают как однодневные поездки, так и многодневные путешествия по различным регионам страны, среди которых Аль-Джуф и историческая Джубба.

Пассажирам обещают рестораны с авторскими меню, культурную программу, круглосуточное обслуживание и персональный сервис.

Стоимость размещения начинается примерно от 8 тыс. долларов за ночь в каюте на двоих. Также будет доступна аренда целого вагона.