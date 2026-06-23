Кто из третьих мест выйдет в 1/16 финала ЧМ-2026: давайте разбираться

Для определения восьми лучших сборных, занявших третьи места, будут последовательно учитываться следующие показатели:

Количество очков. Выше в таблице окажутся сборные, набравшие наибольшее количество очков. Стоит отметить, что команда, занявшая третье место, теоретически может набрать максимум 6 очков и минимум 1 очко. Разница мячей. Будет оцениваться лучшая разница между забитыми и пропущенными голами. Количество забитых голов. Если разница мячей окажется одинаковой, преимущество получит более результативная команда. Например, если сборная А забила 7 голов и пропустила 2 (разница +5), а сборная B забила 5 мячей и не пропустила ни одного (разница также +5), то выше окажется сборная А из-за большего количества забитых мячей. Количество побед. В случае равенства предыдущих показателей предпочтение отдается команде с наибольшим числом побед. Таким образом, сборная, которая один раз победила и дважды проиграла (3 очка), будет стоять выше команды, которая трижды сыграла вничью (3 очка).

Дисциплинарный рейтинг (Fair Play)

Если все вышеперечисленные спортивные критерии команд окажутся абсолютно равными, организаторы обратятся к показателям дисциплины. Сборные будут сравниваться по количеству штрафных очков, полученных футболистами за желтые и красные карточки (дальше проходит команда с наименьшим штрафом).

Система подсчета штрафных очков выглядит следующим образом:

Одна желтая карточка: -1 очко.

Удаление за две желтые карточки (непрямая красная): -3 очка.

Прямая красная карточка: -4 очка.

Желтая карточка, после которой игрок получает прямую красную карточку за грубое нарушение: -5 очков.

Поэтому на чемпионате даже нарушение правил может в конце концов повлиять на результат всей команды.

Заключительные критерии

В ситуации, когда и дисциплинарные показатели команд полностью совпадают, ФИФА сравнит их позиции в официальной таблице мирового рейтинга сборных. Выше в таблице третьих мест окажется та команда, которая стояла выше в рейтинге на момент последнего официального релиза перед турниром (то есть, редакция рейтинга ФИФА за июнь 2026 года).