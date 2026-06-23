Картридж Super Mario Bros. продали за рекордные $3 млн

Предыдущий рекорд также принадлежал копии этой игры, проданной в 2021 году за $2 млн. Недавно на торгах был реализован и картридж Super Mario 64, который ушёл с молотка за $1,56 млн.

Высокая стоимость лота связана с его редкостью. Экземпляр относится ко второму тиражу 1985 года и запечатан с помощью глянцевой наклейки, а не термоусадочной плёнки. Такой способ упаковки вскоре перестали использовать.

В описании аукциона отмечалось, что это самая ранняя из известных запечатанных копий игры. Компания Professional Sports Authenticator оценила состояние картриджа в 9,6 A++.

За последние годы стоимость коллекционных игровых предметов значительно выросла. В 2020 году одна из копий Super Mario Bros. установила рекорд среди видеоигр, проданных на аукционах, достигнув цены в $114 тыс.