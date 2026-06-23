Казахстан получил право провести один из крупнейших турниров по фигурному катанию

Соревнования соберут сильнейших фигуристов Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании. Для Казахстана это станет крупнейшим международным турниром по фигурному катанию, проводившимся в стране.

В ISU отметили растущий интерес к этому виду спорта в Казахстане. Дополнительное внимание фигурному катанию привлек успех Михаила Шайдорова, который в феврале 2026 года завоевал золотую медаль Олимпийских игр в мужском одиночном катании.

Казахстан ранее уже принимал крупные международные зимние соревнования, среди которых Азиатские зимние игры 2011 года и зимняя Универсиада 2017 года.

Президент ISU Чжэ Ёль Ким заявил, что проведение чемпионата в Казахстане будет способствовать развитию фигурного катания в Центральной Азии и позволит болельщикам региона увидеть выступления ведущих спортсменов мира.

Чемпионат четырех континентов считается вторым по значимости турниром ISU после чемпионата мира и ежегодно проводится среди фигуристов стран, не входящих в европейскую соревновательную зону.