Дзюдоистка Майса Пардаева взяла бронзу турнира Большого шлема в Улан-Баторе

На пути к награде 21-летняя спортсменка одержала победы над представительницей Казахстана Даной Абдировой, южнокорейской дзюдоисткой Мими Хух и израильтянкой Тимной Нельсон Леви. В полуфинале Пардаева уступила японке Акари Омори, а в поединке за бронзу победила француженку Файзу Мокдар.

Эта медаль стала единственной для сборной Туркменистана на турнире в Улан-Баторе. Соревнование в Монголии открыло новый олимпийский цикл для отбора к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Выступления на турнирах IJF World Tour позволяют спортсменам набирать очки в мировой рейтинг: за первое место начисляется 1 000 очков, за второе — 700, а за третье — 500.

Прямые путевки на Олимпиаду получат 18 сильнейших атлетов мирового рейтинга в каждой весовой категории. При этом действует ограничение: одна страна может заявить не более одного представителя в каждой категории. Оставшиеся лицензии будут распределены по континентальным квотам.

Следующий этап Мирового тура по дзюдо пройдёт в китайском Циндао.