Вьетнам изменил правила въезда для иностранных граждан
Согласно новым требованиям, перед поездкой необходимо заполнить электронную анкету на портале миграционной службы Вьетнама. Сделать это можно не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.
Анкета доступна на русском языке. В ней необходимо указать паспортные данные, сведения о визе, а также информацию о сроках и месте пребывания во Вьетнаме. После успешного заполнения система сформирует QR-код, который потребуется предъявить сотрудникам паспортного контроля по прибытии.
Нововведение действует во всех международных аэропортах страны, в том числе в Нячанге.
Требование касается всех иностранных граждан. Исключение предусмотрено для транзитных пассажиров, не пересекающих государственную границу, а также владельцев дипломатических и служебных паспортов.