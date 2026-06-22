Toyota намерена сократить модельный ряд несмотря на рекордные продажи

По итогам 2025 года компания реализовала 10,54 млн автомобилей с учетом бренда Lexus, что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Это позволило Toyota сохранить статус крупнейшего автопроизводителя мира шестой год подряд.

Новый генеральный директор Кента Кон заявил, что структура исследований и разработок стала слишком сложной. По его словам, рост числа спецификаций и вариантов автомобилей увеличивает затраты и снижает эффективность работы.

Одним из первых последствий новой стратегии стала отсрочка проекта электрического седана Lexus LF-ZC. В компании объяснили решение изменением спроса на электромобили и сложностью реализации проекта.

При этом Toyota продолжит развивать гибридные технологии и не планирует полностью отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Бензиновые, дизельные и гибридные модели останутся важной частью продуктовой линейки компании.

Руководство автоконцерна считает, что сохранение различных типов силовых установок позволит эффективнее адаптироваться к изменениям на мировом рынке.