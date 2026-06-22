NASA заключило контракт на марсианскую миссию с Relativity Space

Миссия предусматривает вывод на орбиту Марса аппарата с четырьмя научными приборами для наблюдения за пылью, ветрами и температурой атмосферы. Полученные данные планируется использовать для подготовки будущих автоматических и пилотируемых экспедиций.

Согласно условиям контракта, NASA отвечает за научное оборудование, а Relativity Space — за космический аппарат и ракету-носитель Terran R. Запуск намечен на 2028 год.

Для компании проект станет крупнейшим после неудачного запуска ракеты Terran-1 в 2023 году. Стоимость контракта и его параметры не раскрываются.