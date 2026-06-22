ЧМ-2026: Германия в плей-офф, историческое очко Кюрасао и вылет Туниса

На чемпионате мира по футболу 2026 года продолжаются матчи второго тура группового этапа. Игры, наполненные яркой и бескомпромиссной борьбой, уже определили первых триумфаторов и неудачников.

Группа F

Нидерланды — Швеция — 5:1

Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Швецией на стадионе «Houston Stadium» в американском Хьюстоне. Матч обслуживала английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Счет был открыт уже на 5-й минуте: нападающий «Сандерленда» Брайан Бробби забил с передачи Коди Гакпо. На 17-й минуте Бробби оформил дубль, воспользовавшись пасом Дензела Думфриса. Во втором тайме эстафету перехватил Коди Гакпо, признанный в итоге лучшим игроком матча. На 47-й минуте форвард «Ливерпуля» сделал счет 3:0 (ассист снова на счету Думфриса), а на 54-й минуте оформил дубль после передачи Крисенсио Саммервилла из «Вест Хэма».

Шведы смогли ответить на 59-й минуте, когда Энтони Эланга забил, выйдя один на один с вратарем после проникающего паса Александра Исака. Точку в матче на 89-й минуте поставил нидерландец Саммервилл с передачи Мемфиса Депая.

Итоговый счет 5:1 не совсем отражает характер игры: шведам откровенно не везло. Они нанесли 16 ударов по воротам (8 в створ), но половина из них прошла мимо. Нидерланды же показали высокую реализацию: из 10 ударов лишь 3 прошли мимо ворот, а 5 из 7 точных попаданий стали голами.

Интересно, что в первом матче шведы с таким же разгромным счетом обыграли сборнцю Туниса.

Тунис — Япония — 0:4

Японская сборная уверенно разгромила команду Туниса. Матч прошел на арене «Эстадио BBVA» в мексиканском Монтеррее.

На 4-й минуте быстрая атака завершилась голом Даити Камады, который забил пяткой после передачи Кейто Накамуры. На 31-й минуте отличились представители чемпионата Нидерландов: игрок «Фейеноорда» Аясе Уэда удвоил преимущество с паса Ко Итакуры из «Аякса».

На 69-й минуте японцы провели образцовую атаку, начавшуюся от собственных ворот, в которой игроки Туниса даже не смогли коснуться мяча. Гол забил Дзюня Ито, а финальный пас отдал все тот же Аясе Уэда. На 83-й минуте прессинг японцев привел к перехвату после слабой перепасовки тунисцев на своей половине поля. Кайсю Сано навесил в штрафную, где низкорослый Аясе Уэда в отчанном прыжке головой отправил мяч в сетку, установив окончательный счет 4:0 — голкипер и два защитника Туниса не смогли выручить команду, стоя на линии вратарской.

Положение в группе F:

Нидерланды — 4 очка;

Япония — 4 очка;

Швеция — 3 очка;

Тунис — 0 очков.

Следующие матчи (26 июня, 04:00): Япония — Швеция, Нидерланды — Тунис.

Группа E

Германия — Кот-д’Ивуар — 2:1

Германия вырвала непростую победу в матче против Кот-д’Ивуара, проходившем на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто.

Счет на 30-й минуте открыли ивуарийцы благодаря голу полузащитника Франка Кессье. Немецкая сборная отыгралась лишь на 68-й минуте — Дениз Ундав забил с передачи Надима Амири.

Победный гол нападающий «Штутгарта» Ундав оформил уже в компенсированное время (90+4 минута) после паса Феликса Нмечи. Выйдя на замену лишь на 60-й минуте, Ундав стал лучшим игроком матча — он нанес 3 удара в створ, 2 из которых стали голами.

Встреча прошла в корректной борьбе: парагвайский арбитр Хуан Габриэль Бенитес не показал ни одной желтой карточки. Набрав 6 очков, Германия гарантировала себе выход в плей-офф.

Эквадор — Кюрасао — 0:0

Матч на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США) завершился нулевой ничьей.

Эквадор владел подавляющим преимуществом, но так и не смог взломать оборону соперника. Команда нанесла 27 ударов по воротам, из которых 15 пришлись в створ, но ни один не стал результативным.

Для сборной Кюрасао эта ничья стала историческим событием: после первого в истории гола в прошлом туре, теперь они набрали свое первое историческое очко на чемпионатах мира, что сохраняет им теоретические шансы на выход из группы.

Матч выдался жестким — китайский арбитр Ма Нин показал 6 желтых карточек.

Положение в группе E:

Германия — 6 очков;

Кот-д’Ивуар — 3 очка;

Эквадор — 1 очко;

Кюрасао — 1 очко.

Следующие матчи (26 июня, 01:00): Кюрасао — Кот-д’Ивуар, Эквадор — Германия.

Анонс ближайших матчей

В группах H и G сохраняется максимальная интрига, так как все команды имеют в своем активе по 1 очку.

Группа H:

Испания — Саудовская Аравия (21 июня, 21:00)

Уругвай — Кабо-Верде (22 июня, 03:00)

Группа G: