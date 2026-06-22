Топ-20 главных звезд Apple Music: подведены итоги сервиса за 11 лет
Первоначально этот рейтинг опубликовал статистический сервис Chart Data, а затем публикацию репостнул официальный аккаунт Apple Music.
При подсчете данных компания Apple не стала раскрывать точные периоды, которые учитывались, а также методику формирования списка. Тем не менее этот топ наглядно демонстрирует, кто из музыкантов пользовался наибольшей популярностью у пользователей стриминга на протяжении всех лет его работы.
Лидерами платформы стали:
- Drake;
- Taylor Swift;
- Future;
- YoungBoy Never Broke Again;
- Bad Bunny;
- Lil Baby;
- The Weeknd;
- Morgan Wallen;
- Kanye West;
- Post Malone;
- Travis Scott;
- Ariana Grande;
- Chris Brown;
- Kendrick Lamar;
- Lil Durk;
- Gunna;
- Rod Wave;
- Ed Sheeran;
- Justin Bieber;
- Eminem.
Большая часть позиций в этом списке досталась представителям рэп-, хип-хоп- и поп-индустрии.
На данный момент компания никак не рекламирует этот рейтинг внутри самого приложения Apple Music и не выпускала отдельных официальных материалов по итогам данных подсчетов.