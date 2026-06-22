Топ-20 главных звезд Apple Music: подведены итоги сервиса за 11 лет

Топ-20 главных звезд Apple Music: подведены итоги сервиса за 11 лет
Музыкальная платформа Apple Music готовится отметить свое 11-летие — сервис был запущен 30 июня 2015 года. В связи с этим событием был обнародован список из 20 самых прослушиваемых исполнителей за все время существования площадки.

Первоначально этот рейтинг опубликовал статистический сервис Chart Data, а затем публикацию репостнул официальный аккаунт Apple Music.

При подсчете данных компания Apple не стала раскрывать точные периоды, которые учитывались, а также методику формирования списка. Тем не менее этот топ наглядно демонстрирует, кто из музыкантов пользовался наибольшей популярностью у пользователей стриминга на протяжении всех лет его работы.

Лидерами платформы стали:

  • Drake;
  • Taylor Swift;
  • Future;
  • YoungBoy Never Broke Again;
  • Bad Bunny;
  • Lil Baby;
  • The Weeknd;
  • Morgan Wallen;
  • Kanye West;
  • Post Malone;
  • Travis Scott;
  • Ariana Grande;
  • Chris Brown;
  • Kendrick Lamar;
  • Lil Durk;
  • Gunna;
  • Rod Wave;
  • Ed Sheeran;
  • Justin Bieber;
  • Eminem.

Большая часть позиций в этом списке досталась представителям рэп-, хип-хоп- и поп-индустрии.

На данный момент компания никак не рекламирует этот рейтинг внутри самого приложения Apple Music и не выпускала отдельных официальных материалов по итогам данных подсчетов.