Топ-20 главных звезд Apple Music: подведены итоги сервиса за 11 лет

Первоначально этот рейтинг опубликовал статистический сервис Chart Data, а затем публикацию репостнул официальный аккаунт Apple Music.

При подсчете данных компания Apple не стала раскрывать точные периоды, которые учитывались, а также методику формирования списка. Тем не менее этот топ наглядно демонстрирует, кто из музыкантов пользовался наибольшей популярностью у пользователей стриминга на протяжении всех лет его работы.

Лидерами платформы стали:

Drake;

Taylor Swift;

Future;

YoungBoy Never Broke Again;

Bad Bunny;

Lil Baby;

The Weeknd;

Morgan Wallen;

Kanye West;

Post Malone;

Travis Scott;

Ariana Grande;

Chris Brown;

Kendrick Lamar;

Lil Durk;

Gunna;

Rod Wave;

Ed Sheeran;

Justin Bieber;

Eminem.

Большая часть позиций в этом списке досталась представителям рэп-, хип-хоп- и поп-индустрии.

На данный момент компания никак не рекламирует этот рейтинг внутри самого приложения Apple Music и не выпускала отдельных официальных материалов по итогам данных подсчетов.